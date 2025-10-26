В минфине США допустили отказ от 100%-х пошлин в отношении Китая

США, вероятно, откажутся от введения 100%-х пошлин в отношении Китая, заявил в интервью NBC News глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР.

© Газета.Ru

Чиновник отметил, что Вашингтон и Пекин могут достигнуть соглашения после «двух дней переговоров» и личной встречи лидеров США и Китая.

«Президент [США Дональд] Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах, угрожая 100-процентными пошлинами, и я считаю, что мы достигли весьма существенной основы, которая позволит нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», — сообщил глава минфина.

В октябре Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.