Трамп подписал соглашение США с еще одной страной

Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

По словам политика, 26 октября он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями двух стран. Он заявил, что во время встречи обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Ибрагим отметил, что это является «стратегическим шагом по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде» между Малайзией и США.

26 октября Трамп подписал соглашение Соединенных Штатов с Таиландом о критически важных минералах. Также он подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле.

В воскресенье американский лидер намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. В этот же день была подписана «мирная декларация» между Камбоджей и Таиландом.