Запад должен ввести дополнительные санкционные и тарифные ограничения в отношении России и тех, что покупает российские энергоносители. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию-19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти», — написал он.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях G7 и «других партнеров».

«Бесспорно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву», — утверждает украинский лидер.

До этого газета The Hill писала, что надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине оказались под угрозой из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.

Ранее российский лидер высказался о людях, советующих Трампу вводить санкции на нефть.