ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России несмотря на санкции

Несмотря на масштабные санкции, Европейский союз остаётся третьим по значимости торговым партнёром России. В 2024 году товарооборот между Москвой и странами ЕС составил около 67,5 млрд евро, сообщает Bild.

При этом структура торговли заметно изменилась. Германия сократила импорт российских товаров на 92%, однако торговый оборот всё ещё составляет $9,5 млрд. Франция и Нидерланды сохраняют оборот свыше $6 млрд каждая, а Венгрия, наоборот, показала рост — импорт увеличился на 31%, достигнув $6,2 млрд. В Чехии, Словакии, Испании, Бельгии и Италии показатели снизились по сравнению с 2021 годом.

Экономическая статистика показывает, что Россия переориентировала торговлю на азиатские рынки. Китай остаётся главным партнёром с импортом российских товаров на $130 млрд и общим товарооборотом почти $245 млрд. Индия поднялась с 12-го на второе место, став ключевым покупателем российской нефти.

23 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о 19-м пакете санкций против России. По её словам, ограничения затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании в Индии и Китае.