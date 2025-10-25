Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

Европейский союз остается третьим по значимости торговым партнером России. Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию, предоставленную Немецким экономическим институтом (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Отмечается, что в 2024 году экспорт России увеличился на 18 процентов, а его совокупный объем достиг 330 миллиардов долларов.

«Общий товарооборот сторон составляет 67,5 миллиарда евро», — говорится в статье.

При этом главным торговым партнером России в прошлом году стал Китай (общий объем двусторонней торговли — 244,8 миллиарда долларов).

Ранее экономист Рафаэль Абдулов заявил, что в ближайшее время товарооборот между Россией и ЕC едва ли дойдет до нулевых значений.