На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму

Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи.

Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.