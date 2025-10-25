Стали известны потери ЕС в случае конфискации активов России

Страны Евросоюза (ЕС) могут потерять по меньшей мере 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, если они конфискуют замороженные активы страны в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине. Об этом стало известно в субботу, 25 октября, из данных национальных статистических служб.

© Unsplash

Сейчас у России на счетах бельгийской компании Euroclear заблокировано 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. В эту сумму входят как суверенные, так и частные средства — под европейскими санкциями находятся 1980 физических лиц и 683 организации.

Если ЕС конфискует эти средства в пользу Киева, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, передает РИА Новости.

Евросоюз отложил решение о конфискации активов РФ

24 октября СМИ сообщили, что лидерам ЕС не удалось договориться по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины, и они отложили принятие окончательного решения до следующего саммита, который пройдет в декабре. Причиной решения стала позиция Бельгии, которая потребовала гарантий отсутствия рисков, связанных с изъятием российских средств.