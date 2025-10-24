В Бельгии оценили ответ РФ на возможную конфискацию активов

Ответ России в случае конфискации ее активов будет «очень болезненным». Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, передает РИА Новости.

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Украины. К этому вопросу планируют вернуться на следующем заседании. При этом премьер-министр Барт де Вевер после саммита заявил, что риски от использования активов РФ должны разделить все страны ЕС, в ином случае Брюссель «сделает все возможное, чтобы остановить эту инициативу».

«Президент России Владимир Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — уверен Франкен.

В качестве ответной меры, по его мнению, РФ может конфисковать находящиеся у нее 200 миллиардов западных активов. Франкен отметил, что речь идет не только о бельгийских деньгах, но средствах таких крупных стран, как США, Германия и Франция.