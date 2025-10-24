Эксперты оценили осторожное решение ЦБ снизить ставку только на полпроцента

Совет директоров Банка России вновь удивил участников рынка, снизив ключевую ставку на 0,5%. Совсем неожиданным такое решение назвать нельзя, о его вероятности "Российскую газету" предупреждали сразу несколько экономистов, но все же подавляющее большинство аналитиков ждали либо сохранения ставки на уровне 17%, либо снижения сразу до 16%. Центробанк же выбрал самый непопулярный вариант из вероятных.

© Российская Газета

Обычно решения ЦБ о снижении ключевой ставки выносятся при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий, но на этот раз получилось наоборот. Текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале. Инфляционные ожидания россиян остаются высокими (12,6%) и пока не снижаются, ценовые ожидания предприятий - и вовсе растут. Прогноз Центробанка по инфляции на 2026 год был немного повышен с 4% до 4-5%.

"С прошлого заседания реализовались существенные инфляционные риски. Это, прежде всего, увеличение дефицита бюджета в этом году и рост стоимости моторного топлива. Текущие темпы роста цен в сентябре ускорились. В основном это связано с динамикой цен на бензин и овощи", - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Вариант не снижать ставку, по ее словам, действительно обсуждался советом директоров, но в итоге от него отказались в пользу небольшого снижения, причем с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) на следующий год.

"Во-первых, мы уменьшили шаг смягчения политики, а во-вторых, повысили траекторию ключевой ставки, которая требуется для возвращения инфляции к 4%", - пояснила глава ЦБ.

Вместо среднего значения по ставке на 2026 год в 12-13% в июльской версии среднесрочного прогноза ЦБ, в октябрьской редакции появился диапазон 13-15%. Это дает Центробанку большую свободу действий, но посылает сигнал о том, что экономике, скорее всего, придется работать в условиях высоких ставок еще как минимум несколько кварталов. Надежды на ставку в 10% и ниже во второй половине следующего года теперь выглядят не более, чем надеждами.

Четвертое снижение ключевой ставки подряд может оказаться последним в этом году, предупредила Эльвира Набиуллина, хотя это и не предопределено.

"Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - подчеркнула она.

Экономика России замедляется (в ЦБ ждут плюс 0,5-1% к ВВП) и постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года за счет сдерживания спроса и роста производственных возможностей компаний, указала глава регулятора. Тем, кто оказался разочарован осторожными действиями Центробанка, Набиуллина напомнила, что жесткая политика ЦБ, помимо прочего, поддерживает крепким курс рубля, а корень проблемы экспортных секторов экономики лежит вовсе не в размере ключевой ставки.

В ответ на вопрос корреспондента "РГ", как новые санкции США и Евросоюза скажутся на ценах и будущих решениях по ключевой ставке, глава ЦБ назвала их негативным внешним фактором, особенно для отечественного сырьевого экспорта. Эффект от санкций будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим ограничениям.

"Как мы знаем, адаптация занимает определенное время. Сейчас пока не приходится говорить, что санкции потребуют какого-то изменения решений по ДКП. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказала она.

Риска переукрепления курса рубля из-за санкций в ЦБ не видят, добавила Набиуллина.

Что касается влияния ключевой ставки на рынок жилья, то постепенное смягчение ДКП уже привело к росту выдач ипотеки по рыночным ставкам.

"Рынок жилья сейчас активизируется, хотя доля рыночной ипотеки небольшая, она начала расти. Видим сбалансированный темп роста ипотеки на нашем рынке. Застройщики получают кредиты по относительно низким ставкам около 11%", - отметила глава ЦБ.

Профессор Президентской академии (РАНХиГС) Александр Абрамов назвал снижение ставки на 0,5% компромиссом и скорее символическим шагом.

"Он демонстрирует, что Банк России настроен на постепенное снижение ставки, чтобы не допустить сползания экономики в состояние рецессии", - пояснил эксперт.

Решение ЦБ оказалось мягким в части снижения ключевой ставки, но более жестким в части прогнозов, обратил внимание "Российской газеты" главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

"Прогнозируемая жесткость будущих решений по ставке выросла", - констатировал он.

Чтобы совет директоров Центробанка перестал осторожничать и быстрее снижал ставку, необходимы значительные позитивные изменения в данных по инфляции, говорит доцент Финансового университета Петр Щербаченко. "Для этого темпы роста цен должны продемонстрировать устойчивый тренд к замедлению", - сказал эксперт.

Обновленный среднесрочный прогноз ЦБ по инфляции и средней ставке снижает шансы рынка в следующем году в очередной раз столкнуться с неприятными сюрпризами, полагает директор по инвестициям "Астра Управление Активами" Дмитрий Полевой. Однако тот факт, что аналитики последний год очень часто ошибаются в своих прогнозах, по его мнению, свидетельствует о проблемах в коммуникации регулятора с рынком. Это снижает доверие к политике Центробанка и повышает уровень неопределенности, считает эксперт.

"Решение снизить ставку на 0,5% нам видится не самым удачным из возможных. Экономика будет отдана в жертву достижению цели по инфляции в 4%. Но ЦБ идет к своей цели как идет, и лишь время покажет, насколько это оправданно", - говорит Полевой.