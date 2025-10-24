Путин разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

Президент России Владимир Путин разрешил до 10 декабря ввозить в страну автотранспортом товары из Казахстана и Киргизии без маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

© администрация президента РФ

Соответствующее решение было принято в пятницу, 24 октября.

— Разрешить до 10 декабря 2025 года ввоз в Российскую Федерацию автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, — сказано в указе.

В документе также отмечается, что при соблюдении отдельных условий ввоз таких товаров «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства РФ».

В июле Путин поручил правительству до конца года разработать законодательные механизмы для признания недействительными сертификатов соответствия товаров, выданных в странах ЕАЭС с нарушением установленных требований, а также для изъятия с рынка такой продукции. Кроме того, было поручено «создать механизмы приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции», получившей сертификаты с нарушениями.