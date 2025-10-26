США и Вьетнам договорились о торговых пошлинах

США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому Вашингтон сохранит пошлины на уровне 20%, а Ханой предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и Вьетнам будут конструктивно работать, стремясь удовлетворить интересы обеих стран в нетарифных барьерах, которые влияют на двустороннюю торговлю в приоритетных областях», — говорится в заявлении.

Также стороны обязались устранять и предотвращать барьеры для американской сельскохозяйственной продукции на вьетнамском рынке, в том числе в отношении нормативного надзора США и принятия согласованных сертификатов, выданных регулирующими органами Соединенных Штатов.

22 октября торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон больше не может сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны.