Дмитриев: санкции никак не повлияют на экономику России

Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа касательно влияния санкционных ограничений на Россию, отметив, что будет видно, что будет через 6 месяцев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что новые санкции Запада против России станут ударом по экономике Европы.