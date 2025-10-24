Решение Центробанка по ключевой ставке объяснили

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка снизить ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых, выразив мнение, что оно было принято под давлением экспертного сообщества.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых. В ЦБ подчеркнули, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не скорректировались и превышают 4% в пересчете на год. Уточнялось, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России сообщил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

Ключевая ставка в 16,5% — это для российской экономики в любом случае лучше, чем ставка в 17%. Снижение показателя на 50 базисных пунктов позволит многим банкам несколько снизить проценты по кредитам. Когда речь идет о крупных кредитных суммах, каждая доля процента имеет большое значение. Однако говорить о радикальном оживлении экономики РФ после сегодняшнего решения ЦБ по ключевой ставке все-таки трудно. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Вместе с тем эксперт напомнил о недавнем заявлении первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, согласно которому снижение ключевой ставки на каждый процентный пункт позволяет сэкономить бюджету России до 200 млрд рублей субсидиарной поддержки.

«Поэтому решение ЦБ снизить ключевую ставку до 16,5% даст некоторую экономию российскому бюджету, который сейчас находится в дефицитном состоянии. Конечно, речь идет о мизерной экономии (порядка 100 млрд рублей), если мы сравниваем ее общим дефицитом бюджета, который в 2025 году ожидается в размере 5,74 трлн рублей. Тем не менее это хоть какая-то экономия», - сказал Беляев.

Сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке говорит о готовности регулятора при определенных условиях продолжить снижение показателя, подчеркнул экономист.

«То есть это позитивный сигнал для рынка. Однако воспринимать его в абсолютной форме я бы не стал. Я бы его воспринял, как говорят британцы, «с крупинкой соли», то есть со скепсисом. На мой взгляд, снизив ставку, ЦБ поддался давлению экспертного сообщества. Если бы он оставил ставку на прежнем уровне или, не дай бог, повысил ее, то это бы означало, что вся денежно-кредитная политика ЦБ является неэффективной. Теперь же в ЦБ могут заявить о том, что там видят сигналы, связанные со снижением темпов инфляции, а это, в свою очередь, свидетельствует, что денежно-кредитная политика ЦБ является верной. Мол, наша политика настолько эффективна, что мы даже снижаем ставку», - отметил эксперт.

Беляев также ответил на вопрос о перспективах дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком.

«Траектории, связанной со снижением показателя, я пока не вижу. ЦБ снижает ставку под давлением экспертного сообщества, но называет все это «курсом», «циклом» и так далее. Я вижу только одну сцепку в концепции ЦБ: «вижу инфляцию – повышаю ставку». При этом в обозримой перспективе инфляция вряд ли существенно снизится. Поэтому говорить о твердом курсе ЦБ по снижению ключевой ставки сейчас трудно», - заключил аналитик.

Ранее в Минэкономразвития назвали снижение ключевой ставки на 0,5% символическим шагом.