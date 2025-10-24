Глава Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала о том, почему ключевая ставка будет снижаться низкими темпами. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она объяснила, что резкое снижение ключевой ставки может привести к росту темпов инфляции, а также ослаблению валютного курса. По ее словам, если это произойдет, то с инфляцией придется бороться более жесткими мерами.

«Давайте представим вариант, что Центральный Банк, несмотря на инфляционные риски, динамику инфляции снижает ставку до 12%. Что будет происходить? Первое – увеличится спрос на кредиты. Все пойдут за кредитом. Это повлечет за собой всплеск спроса», — заявила она.

По словам Набиуллиной, предложение товаров и услуг не вырастет так же быстро, поскольку необходимые для расширения производства ресурсы уже задействованы. В итоге, как считает глава ЦБ, инфляция превысит 12% и будет быстро расти.

«Мне кажется, опыт других стран очень красноречиво показывает, да и можно вспомнить наш опыт 1990-х годов, что это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции. Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде», — добавила она.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%.