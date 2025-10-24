Центробанк объяснил, почему не считает охлаждение экономики проблемой для России

Происходящее в России замедление экономического роста является закономерным следствием имеющихся ограничений производства, в первую очередь связанных с рынком труда. Взаимосвязь между ключевой ставкой и экономическим ростом носит сложный характер и не является прямой зависимостью.

Об этом в пятницу, 24 октября, на пресс-конференции Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Говорить, что экономика слишком сильно охлаждена, можно, только если есть слишком сильным рост безработицы, падение реальных зарплат. Этого нет. Ситуация радикально иная. У нас рекордно низкая безработица, рекордный рост зарплат. Да, есть отрасли, где спрос заметно упал. В первую очередь, это отрасли, ориентированные на экспорт, но корень проблем в этих отраслях лежит совсем в другой плоскости, нежели ключевая ставка. И снижение занятости, снижение загрузки в этих отраслях само по себе не есть признак охлаждения, если при этом безработица (в стране) остается на рекордно низких уровнях», — подчеркнула она.

Председатель Центробанка призвала для справедливости обратить внимание на цифры. Она напомнила, что среднегодовая ключевая ставка в 2022 году была 10,6%, однако ВВП России при этом упал на 1,4%. В 2023 году показатель был на уровне 10%, при этом экономика выросла на 4,1%. В 2024 году средняя ставка была уже 17,5%, рост экономики составил 4,3%, по оценкам регулятора.

«Я не хочу сказать, что нет взаимосвязи роста (экономики страны) и (ключевой) ставки, инфляции, но он гораздо сложнее, чем некоторые комментаторы склонны считать. Ключевой ставкой можно разогнать номинальный спрос. До любых величин можно это сделать, но если все рабочие руки в экономике заняты, то единственным заметным результатом от такого разгона спроса, который не считается с производственными возможностями, будет галопирующая инфляция», — добавила Набиуллина.

Напомним, что в августе экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали доступные в июле данные статистики и заявили, что российская экономика может уйти в рецессию уже в 2026 году, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком. При этом экс-глава Минфина Михаил Задорнов в сентябре заявил, что ни о какой рецессии в экономике говорить невозможно. ВВП нашей страны в этом году может вырасти на 1-1,2%. Основные факторы роста — снижение Центробанком ключевой ставки и хороший урожай.