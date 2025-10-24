Набиуллина рассказала о трех рассматриваемых ЦБ вариантах по ставке

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 октября, рассматривал три варианта решения по ключевой ставке — снижение до 16% или 16,5% и ее сохранение на уровне 17%.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Frank Media.

«Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это наверное самое важное для принятия решения», — отметила Набиуллина.

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ставку до 16,5% с 17% на заседании 24 октября. Решение Центробанка принято на фоне очередных налоговых поправок, а также с учетом корректировок к бюджету на текущий год. Согласно последним данным Минфина, дефицит бюджета в 2025 году составит рекордные 2,6% ВВП, или 5,73 трлн рублей.

В релизе регулятора отмечалось, что ЦБ исходил из объявленных параметров бюджетной политики.