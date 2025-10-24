Набиуллина назвала сроки выхода экономики из состояния перегрева

По прогнозам ЦБ, это произойдёт в I полугодии 2026-го, отметила глава регулятора.

Она пояснила, что экономическая ситуация в стране сегодня развивается в рамках прогноза Центробанка. Денежно-кредитные условия при этом по-прежнему остаются жёсткими, что создаёт предпосылки для снижения инфляции. С таким заявлением Набиуллина выступила на пресс-конференции заседания совета директоров ЦБ.

Банк России сегодня снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%.