ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

ЦБ подчеркнул, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не скорректировались и превышают 4% в пересчете на год. Уточняется что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Банк России сообщил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

«В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — подчеркнул регулятор.

Согласно ожиданиям ЦБ, годовая инфляция в России снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Изменение прогноза на 2026 год обусловлено действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, сообщил регулятор.

Решение, которое было озвучено Центробанком, стало неожиданным для многих аналитиков — большинство экспертов ожидали, что ставка останется неизменной. Среди тех, кто ожидал снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов, были экономисты Газпромбанка. По их мнению, к смягчению денежно-кредитной политики могут привести снижение экономической активности и сохранение инфляции ниже прогнозов Центрального банка по итогам сентября.

В сентябре Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Большинство аналитиков ожидали более значительного снижения в размере 200 базисных пунктов.