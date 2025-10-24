Ежедневно в мире выпивается более двух миллиардов чашек кофе, и спрос продолжает увеличиваться. В результате, для создания новых плантаций кофе вырубаются леса по всему миру, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям. Об этом пишет газета The New York Times.

— Вырубка лесов для выращивания кофе приводит к тому, что дождей становится меньше, а значит, страдает и кофейная плантация. Экологически разрушительный способ выращивания кофе приведет к тому, что кофе у нас не будет, — заявила Этель Хигонне, директор некоммерческой организации Coffee Watch.

К 2035 году мир может столкнуться с ситуацией, когда кофе станет продуктом роскоши, поскольку засуха и снижение осадков приведут к уменьшению урожайности и резкому росту цен, говорится в материале.

О подобной тенденции предупреждают и российские специалисты. Генеральный директор компании «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин заявил, что в России в следующем году кофе может подорожать примерно на 20–25 процентов. Гущин пояснил, что в 2026 году значительного подорожания кофе на международных биржах не ожидается.

При этом на фоне популярности кофе возник вопрос о пользе напитка. Традиция пить чашку кофе с утра может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.