Венгрия ищет способы обойти запрет ЕС на импорт российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что венгерская сторона ищет способы обойти запрет Европейского союза на импорт нефти и газа из России.

«Мы всё ещё боремся. Так что эта битва ещё не проиграна. Необходимы серьёзные манёвры», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что стране необходимы лидерские качества, чтобы отстаивать свои интересы.

«На нас оказывается давление», — добавил Орбан.

По его словам, запрет на российские энергоресурсы приведёт к росту цен на энергию для простых венгров.

«Действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — подчеркнул премьер.

Ранее датское председательство в Совете ЕС заявило, что новые антироссийские санкции Евросоюза вводят запрет на закупку СПГ у России.

Отмечается, что запрет будет введён в два этапа.