Новое соперничество двух супердержав переместилось в глубины океана

В глубинах океана зарождается новое соперничество между США и Китаем. Две самые могущественные страны мира изучают возможность глубоководной добычи важнейших полезных ископаемых в районе островов Кука.

Глубоко под поверхностью Тихого океана морское дно усеяно скоплениями коричневых и черных камней, каждый из которых содержит ценные металлы, пишет The Guardian.

Горные породы, известные как полиметаллические конкреции, содержат запасы важнейших минералов, которые могут быть использованы для выработки экологически чистой энергии и обеспечения нового промышленного будущего. На островах Кука, на полпути между Гавайями и Новой Зеландией, исследовательские суда составляют карту морского дна, богатого минералами.

Здесь США и Китай изучают ресурсный потенциал, развязывая новую стратегическую битву между двумя самыми могущественными странами мира, отмечает The Guardian.

Геополитический аналитик Джослин Трейнер говорит, что две сверхдержавы борются за влияние и полны решимости “загнать друг друга на дно морское”.

“Мы действительно считаем, что это соревнование будет первым, будь то разработчик, производитель или первое физическое погружение на дно моря”, - отмечает Трейнер.

Спрос на важнейшие полезные ископаемые, включая кобальт, никель и марганец, резко возрос по мере того, как страны стремятся к созданию экологически чистых источников энергии, оборонных технологий и технологий искусственного интеллекта. Поскольку запасы на суше сокращаются, а большая часть рынка контролируется Китаем, внимание обращается на морские глубины, подчеркивает The Guardian.

Коммерческая глубоководная добыча полезных ископаемых пока еще не ведется нигде в мире. Этот вопрос остается спорным из-за опасений по поводу воздействия на окружающую среду, и десятки стран призвали ввести мораторий на эту практику.

Тем не менее, обладая одними из самых значительных глубоководных запасов полезных ископаемых в мире, Тихий океан превратился в ключевое место для конкуренции - в частности, острова Кука, которые обладают одними из крупнейших океанских территорий в Тихом океане и активно осваивают ресурсный потенциал своего морского дна. В настоящее время добыча полезных ископаемых на морском дне запрещена, но правительство изучает возможность коммерческой разработки подводных ресурсов, одновременно проводя технические и экологические оценки для руководства любой будущей деятельностью.

В апреле Дональд Трамп подписал противоречивый указ о расширении глубоководной добычи полезных ископаемых в американских и международных водах. В этом месяце американское исследовательское судно проводит картографирование части подводной территории острова Кука и собирает данные. Оно предоставит Островам Кука “техническую помощь” в размере 250 000 долларов для поддержки наращивания потенциала, обмена знаниями и привлечения инвестиций в этот сектор.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что он поддерживает развитие науки для “обоснования разработки полезных ископаемых на морском дне и ответственной добычи полезных ископаемых в Тихом океане”.

Похоже, у Китая схожие амбиции, констатирует The Guardian. Ранее в этом году Пекин подписал соглашение с Островами Кука о сотрудничестве в разработке полезных ископаемых на морском дне и их исследовании, включая создание правительственного “совместного комитета” для наблюдения за этой работой.

В настоящее время Китай владеет большим количеством лицензий на разведку в международных водах, чем любая другая страна. Сообщается, что Китай также рассматривает возможность партнерства с другой тихоокеанской страной, Кирибати, для изучения ее глубоководных ресурсов.

Острова Кука предоставили лицензии на разведку трем компаниям, две из которых являются американскими, а третья принадлежит Островам Кука, для проведения анализа океанского дна.

Помимо островов Кука, зона Кларион-Клиппертон – богатое полезными ископаемыми пространство тихоокеанского морского дна между Гавайями и Мексикой - также является ключевой областью, представляющей интерес как для США, так и для Китая.

Тем не менее, глубоководная разведка полезных ископаемых остается предметом серьезных споров, напоминает The Guardian.

По всему миру 38 стран, в том числе несколько стран Тихоокеанского региона, призвали ввести мораторий на эту практику, в то время как некоторые тихоокеанские государства, включая Науру, Кирибати и Тонгу, присоединились к Островам Кука в изучении ее потенциала.

Некоторые ученые предупреждают о крупномасштабном, серьезном и необратимом ущербе океанским экосистемам в случае продолжения добычи полезных ископаемых, последствия которого включают вредный шум, вибрацию, отложения и световое загрязнение.

Дуглас Макколи, профессор океанологии Калифорнийского университета, говорит, что он обеспокоен тем, что усиление конкуренции за разработку глубоководных месторождений может нанести ущерб уязвимым подводным экосистемам.

“Предлагаемая добыча полезных ископаемых будет осуществляться в некоторых из самых хрупких или наименее устойчивых экосистем на планете”, - говорит Макколи, добавляя, что он особенно обеспокоен воздействием “шлейфов сточных вод”, которые будут сбрасываться в море после добычи полезных ископаемых.

В своем соглашении с Островами Кука Китай заявил, что будет следовать “духу международного права, включая принципы Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву”. Конвенция устанавливает правовые рамки для управления мировым океаном и его защиты, включая минеральные ресурсы в международных водах.

В отличие от Китая, США не подписали этот закон, и Трамп подвергся критике, как со стороны Китая, так и других стран, за то, что он дал указание агентствам “ускорить” разработку морского дна как в американских, так и в международных водах, несмотря на то, что не является участником этой международной конвенции.

Макколи также предупреждает, что геополитическая гонка за важнейшими полезными ископаемыми рискует открыть дверь в новую эру нерегулируемой разработки, называя это “очень опасным открытием ящика Пандоры”.

Между тем, на островах Кука отношение к глубоководной добыче полезных ископаемых остается неоднозначным. Одни опасаются за здоровье своего океана, другие видят в этом безопасный способ развития нации.

Эдвард Херман из правительственного агентства по добыче полезных ископаемых на морском дне Островов Кука говорит, что Острова Кука “на данном этапе сотрудничают только в области морских научных исследований, чтобы улучшить наше понимание нашего океана” как с Китаем, так и с Соединенными Штатами.

Аланна Матамару Смит, директор экологической группы островов Кука Te Ipukarea Society, призывает к независимому надзору, предупреждая, что экологические исследования формируются теми же компаниями и иностранными державами, которые надеются извлечь выгоду из зарождающейся индустрии морского дна.

“В конечном счете, горнодобывающие компании по-прежнему разрабатывают исследования, а также полагаются на Китай и Соединенные Штаты, которые могут подключиться и предоставить данные”, - говорит она.

Смит опасается, что по мере того, как мировые сверхдержавы будут объединяться, приоритеты ее страны могут затеряться.