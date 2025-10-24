Президент США Дональд Трамп вывел экономическую войну с Россией на «новый уровень», целью Штатов является дестабилизация энергетического сектора РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В среду президент Трамп вывел экономическую войну Америки с Россией на новый уровень, предприняв попытку отсечь две крупнейшие нефтяные компании страны от мировой финансовой системы, что стало сигналом о новой готовности Соединенных Штатов парализовать российский энергетический сектор, несмотря на риск роста цен на нефть», — пишет издание.

По оценке NYT, хотя санкции коснулись всего двух компаний, они могут при условии их строгого соблюдения нанести «серьезный удар по российской экономике».

Трамп неожиданно ответил на слова Путина об устойчивости к санкциям США

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.