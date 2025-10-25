В Вашингтоне обсуждают возможность направить Киеву суверенные российские активы, замороженные в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

В 2022 году государства G7, Европейский союз и Австралия заморозили активы Центробанка России на сумму около €260 млрд. В 2023-2024 годах в западных странах прошла активная дискуссия о возможностях и рисках использования этих средств для помощи Украине.

«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — отметил источник.

Кроме того, США заявили о своей поддержке инициативы Евросоюза по использованию российских активов для закупки американского оружия для Киева.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что странам Европы, замешанным в воровстве российских суверенных активов, придется вернуть украденное.

Спикер уточнил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.