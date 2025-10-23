Politico: ЕС отложил решение о конфискации активов России

Европейский союз отложил до декабрьского саммита принятие решения об экспроприации активов России. Причиной этому послужило сопротивление Бельгии.

Такую информацию приводит газета Politico со ссылкой на источники. По их словам, прорыва по экспроприации российских активов не получилось.

«Формулировки итогового заявления лишь поручают Еврокомиссии представить свои новые предложения на саммит ЕС в декабре», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер пообещал блокировать изъятие активов России без учёта интересов королевства.