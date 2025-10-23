Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия сократила закупки нефти из России по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время брифинга с журналистами. По словам Левитт, Индия пошла на такой шаг из-за просьбы Трампа. Кроме того, она также добавила, что Китай тоже начал сокращать импорт нефти из России.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента. Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти», — заявила она.

Ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позже в СМИ появилась информация о том, что руководители крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов считают продолжение поставок российской нефти невозможным из-за этих ограничений.