Путин оценил шансы заместить российскую нефть на мировом рынке

Путин заявил, что заместить российскую нефть на мировом рынке невозможно
Президент России Владимир Путин заявил, что заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Путина, заместить можно лишь некоторую часть российской нефти. Но и этот процесс, по мнению Путина, потребует больших инвестиций и времени.
«Во-первых, нужно сказать, что в целом сейчас добыча находится на полке. Конечно, можно какую-то часть — разумеется, не все, это невозможно — а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени. Во-вторых, это требует больших инвестиций», — заявил он.
Ранее США ввели новые антироссийские санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позже их прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.