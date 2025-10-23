Бельгия призвала страны с активами России к солидарности

Все страны, в которых есть иммобилизованные российские суверенные активы, должны участвовать в новой инициативе Еврокомиссии по предоставлению кредита Украине, Бельгия не станет в одиночку нести риски. Об этом перед началом европейского саммита заявил премьер-министр королевства Барт де Вевер, передает РИА Новости.

Он отметил, что Брюссель «знает, что в других странах есть огромные суммы российских денег, но они об этом молчать».

«Наше требование заключается в том, чтобы все страны, у которых есть иммобилизованные активы, действовали сообща с нами, потому что мы единственные — Euroclear — единственное финансовое учреждение, которое предоставляет Украине прибыль от активов РФ», — сказал де Вевер.

По его мнению, если европейские страны намерены двигаться «по этому плану, то они должны двигаться все вместе». Де Вевер считает, что «это и есть европейская солидарность».

Он заверил, что, если ЕК не представит внятное прозрачное предложение по использованию российских средств, то Бельгия «сделает все возможное, чтобы остановить его».