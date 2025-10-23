Путин высказался о людях, советующих Трампу ввести санкции на нефть

Президент России Владимир Путин предложил подумать, на кого работают люди в администрации США, которые предлагают американскому лидеру Дональду Трампу решения по ограничению российской нефти. Об этом глава РФ заявил во время общения с журналистами после участия в съезде Русского географического общества (РГО), пишет РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание на то, что подобные решения приведут к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на автомобильных заправках. Путин подчеркнул, что это коснется в том числе и Соединенные Штаты.

«И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — сказал президент.

23 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что их включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

По словам главного научного сотрудника РАН Елены Устюжаниной, новые санкции США могут привести к падению экспортной выручки и сокращению ВВП. Она считает, что этот удар будет вполне ощутимым как для бизнеса, так и для страны в целом.