ОПЕК готова компенсировать дефицит на рынке нефти после санкций США против РФ

ОПЕК готова компенсировать дефицит на мировом рынке нефти, который может возникнуть после введения новых санкций США в отношений российских компаний. Об этом заявил министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми.

"Страны ОПЕК сейчас производят нефти меньше, чем позволяют их мощности, поэтому в случае роста спроса можно будет вернуть объемы к прежнему уровню. <...> Мы сократили добычу примерно на 1,6 млн баррелей в сутки и постепенно возвращаем эти объемы каждый месяц. Мы готовы полностью восстановить их, если спрос возрастет", - сказал министр, комментируя решение американской администрации ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

По его словам, которые приводит кувейтская газета Al Anbaa, на фоне введения новых санкций против российских нефтяных компаний может измениться структура спроса на нефть в пользу поставок из стран Ближнего Востока.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.