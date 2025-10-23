Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.

Путин отреагировал на новый пакет санкций ЕС против России
© РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное влияние недавно введенных ограничительных мер на экономику страны, передает РИА «Новости».

Выступая перед журналистами, Путин отметил, что последние западные санкции для России выглядят важными и серьезными, но каких-либо принципиальных изменений из-за них не произойдет.

«Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что последствия для экономики страны будут присутствовать, однако их влияние не окажется критическим. По его словам, Россия уже научилась адаптироваться к подобному внешнему давлению и «ничего нового здесь нет».

Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

1