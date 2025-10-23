Эксперт Белогорьев считает краткосрочным рост цены нефти

Рост цен на нефть сейчас связан с геополитическими опасениями рынка на фоне очередных санкций против РФ, однако фундаментально стоимость нефти продолжит снижение, заявил ТАСС директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, о реальных последствиях санкций для российского экспорта можно будет говорить через два-три месяца.

"Пока на рынке есть очевидное беспокойство, которое вылилось в краткосрочный рост геополитической "премии" в цене нефти на $3-4 за баррель. Но фундаментального тренда к снижению цен это не остановит, хотя и немного притормозит", - сказал он.

По мнению Белогорьева, для разворота нефтяных цен в сторону более существенного роста сейчас предпосылок нет.

Комментируя последствия введенных санкций, эксперт назвал базовым сценарием возможность кратковременного снижения морских поставок нефти и, возможно, части нефтепродуктов РФ в декабре-феврале, после чего они вернутся к текущим значениям.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на Лондонской бирже сейчас составляет $65,4 за баррель. Сегодня она превышала $66 за баррель впервые с 9 октября 2025 года.

Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.