Международные резервы России за неделю выросли на $12,9 млрд

Международные резервы РФ на 17 октября 2025 года выросли за неделю на $12,9 млрд и составили $742,4 млрд, обновив рекордный показатель, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 17 октября 2025 года составили 742,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,9 млрд долларов США, или на 1,8%, из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 10 октября, объем резервов составлял $729,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России.

Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.