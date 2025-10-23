Крупная часть замороженных активов российского правительства хранится в Euroclear, финансовой организации в Бельгии.

Проценты по этим депозитам Европа перечисляет на Украину, в прошлом году эта сумма составила около 8 миллиардов долларов, пишет The New York Times.

«Согласно новому плану, Euroclear фактически передаст контроль над замороженными российскими средствами ЕС, который будет использовать эти средства для обеспечения гигантского кредита Украине. Украина должна будет вернуть эти деньги только в случае получения репараций от России», — пишет издание.

Отмечается, что этот шаг является политической и финансовой авантюрой, а один из главных вопросов — реакция Кремля.

В публикации говорится, что, по утверждениям Евросоюза, это легальная схема, так как деньги взяты в долг, а не конфискованы, а Москва сможет в будущем вернуть их.

«Однако представитель Кремля недавно заявил: „Речь идет о хищении“, и Россия предупредила, что может привлечь к ответственности отдельных лиц и страны, причастные к этому», — утверждает автор материала.

При этом Бельгия, где базируется Euroclear, якобы примет на себя основной удар в случае любых юридических или финансовых последствия. Страна якобы убеждена, что риски должны быть распределены по всем европейским странам.

При этом критики плана, как пишет СМИ, предупредили, что использование активов РФ может заставить другие страны «нервничать по поводу хранения своих сбережений в европейских банках». В пример в публикации привели Китай и Индию.

На Западе назвали последствия конфискации российских активов

В октябре стало известно, что Еврокомиссия так и не смогла разработать план по конфискации активов России, которые заморожены на Западе с 2022 года. Это связано с ее желанием продолжить получать доходы с этих активов в свой бюджет и страхом перед возможным крахом евро. При этом далеко не все страны поддерживают изъятие российских средств — против этого выступали Франция, Бельгия, Швейцария и банк Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ.