Фон дер Ляйен оценила новые санкции США против России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен высоко оценила новые антироссийские санкции США.

Свое заявление она опубликовала в соцсети Х.

«Высоко оценила сегодняшний телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом и решение Министерства финансов о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний», — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, новые ограничения со стороны США, а также одобрение Евросоюзом 19-го пакета санкций являются «четким сигналом с обеих сторон Атлантики» о намерении оказывать давление на Россию. В другой публикации фон дер Ляйен назвала новый пакет европейских санкций «ударом по военной экономике» России и заверила, что давление на Москву будет продолжаться до урегулирования украинского конфликта.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний, в частности открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ».