В Госдуме отреагировали на новые антироссийские санкции

Возможные санкционные меры со стороны США — это некая переговорная стратегия, которая как бы должна показать, что инструменты влияния не исчерпаны, однако за последние годы Россия научилась жить в условиях санкционного давления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Одной из них стало открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ».

Кирьянов отметил, что политика президента США Дональда Трампа и его поведение на международной арене выглядят как движение качелей с большой амплитудой. По его мнению, его специфическое представление американского лидера о том, как должен выглядеть переговорный процесс. Однако встреча в верхах состоится, а Россия продолжит реализацию тех целей национального развития, которые у нее есть, добавил депутат.

«Мы принимаем бюджет на предстоящую трехлетку, где не просто гарантируем выполнение всех ранее взятых официальных обязательств, но и расширяем их. Говорим не только о поддержании экономики на текущем уровне, но о ее развитии, об инвестициях в инфраструктурные проекты, о достижении показателей технологического суверенитета. Поэтому к каким-то новым угрозам санкциями и вызовам мы относимся с известной долей рационального скептицизма», — сказал Кирьянов.

Парламентарий также добавил, что Россия продолжает взаимодействие по самому широкому кругу с международными партнерами. Также страна укрепляет политическое единство стран, которые выступают за формат многополярного мира, исключающий ультимативное давление стран коллективного Запада на весь остальной мир.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. По словам политика, США на этом фоне ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования.