В новый пакет санкций ЕС попали 117 танкеров, связанных с РФ

Европейский союз (ЕС) включил в 19-й пакет санкций 117 танкеров, связанных с РФ. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, передает ТАСС.

© Газета.Ru

Отмечается, что общее количество морских судов, против которых были введены ограничения, достигло 557.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.