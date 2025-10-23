Украина перестала запасать газ

Украина перестала заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ). Об этом со ссылкой на открытые данные «Оператора ГТС Украины» и европейских газовых платформ сообщает РБК-Украина.

После повреждения инфраструктуры и остановки импортных поставок газа через Польшу (с утра 20 октября поставки более девяти миллионов кубометров в сутки приостановили из-за плановых работ по модернизации) Украина перестала запасать топливо, и запасы в ПХГ начали снижаться уже 22 октября.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предупредил, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях страна лишилась более 60 процентов возможностей по добыче газа.

Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

Как заявил президент страны Владимир Зеленский, зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов. По словам Зеленского, у Украины уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США. Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты.