Европейский союз (ЕС) впервые введет санкции против российского газового сектора.

Об этом в соцсети X сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«В первый раз мы действуем против российского газового сектора — сердца военной экономики России», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине вплоть до достижения длительного мира.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.