Госдолг США побил рекорд

Суммарная задолженность США достигла нового максимума в 38,02 трлн долларов, увеличившись на 1 трлн долларов менее чем за три месяца.

Государственный долг США достиг нового исторического максимума и впервые превысил 38 трлн долларов, передает РИА «Новости». Согласно официальным данным американского министерства финансов, по состоянию на 21 октября размер задолженности составил 38,02 трлн долларов.

Отмечается, что предыдущей рекорд был установлен всего два месяца и десять дней назад – 11 августа, когда долг впервые перешагнул отметку в 37 трлн долларов. Таким образом, за относительно короткий срок суверенная задолженность США увеличилась еще на 1 трлн долларов.

Эксперты связывают столь быстрый рост госдолга с увеличением расходов федерального бюджета и обслуживанием уже накопленных обязательств. Финансовые аналитики предупреждают, что дальнейшее наращивание долга может сказаться на состояниях рынков и общей экономической ситуации в США.

