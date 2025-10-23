ООН может сократить помощь населению Судана

Помощь населению Судана, пострадавшему вследствие вооруженного конфликта, может быть уменьшена из-за нехватки средств.

Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили Всемирная продовольственная программа ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Нехватка финансирования усугубляет кризис. План гуманитарного реагирования для Судана на 2025 год, общий объем которого составляет $4,2 млрд, критически недофинансирован - получено лишь 25% средств, что ставит под угрозу масштабы и непрерывность чрезвычайных операций", - говорится в заявлении.

Помощь в этом году получили более 13,5 млн человек, в том числе в наиболее пострадавших районах Дарфура, Кордофана, Хартума и Эль-Гезиры. Однако без дополнительных ресурсов "гуманитарные организации будут вынуждены сократить масштабы жизненно важных мероприятий, что поставит под угрозу жизни миллионов людей".

Четыре организации призвали международное сообщество "безотлагательно обратить внимание на кризис в Судане", где продолжающиеся "более 900 дней жестокие боевые действия, массовые нарушения прав человека, голод и прекращение жизнеобеспечения поставили миллионы людей на грань выживания". Авторы заявления напомнили, что в Судане "более 30 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, включая более 9,6 млн внутренне перемещенных лиц и почти 15 млн детей". В прошлом году в некоторых районах страны "был зафиксирован голод, и ситуация остается катастрофической, причем дети страдают больше всего". Уровень недоедания резко возрос, и тысячи людей "находятся под угрозой неминуемой смерти без немедленной продовольственной и продовольственной помощи".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.