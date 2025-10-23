ЕС наложил запрет на транзакции пяти российских банков

Пять российских банков не смогут осуществлять транзакции на территории ЕС.

© Газета.Ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

«В финансовом секторе (в 19-м пакете санкций. — «Газета.Ru») был введен запрет на транзакции пяти российских банков, а также введены ограничения на предоставление услуг по криптоактивам для граждан РФ», — говорится в сообщении.

23 октября агентство Reuters сообщало, что Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов.

Кроме того, 23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.