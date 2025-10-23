Минуя новые ограничения: Китай продолжает закупать СПГ у России

Танкер Iris, груженный сжиженным природным газом (СПГ) с санкционного завода «Арктик СПГ-2», направляется к импортному терминалу Бэйхай на юге Китая. Эта поставка станет одиннадцатой с конца августа, сообщает Bloomberg.

Авторы материала напоминают о том, что США усиливают давление на Россию: страна включила «Роснефть» и «Лукойл» в черный список. Она посчитала, что Москва отказывается содействовать миру на Украине. Однако ограничения пока не введены против компаний, обходящих санкции на СПГ.

Великобритания ввела санкции против терминала Бэйхай, а ЕС согласовал новый пакет санкций против 45 российских организаций, включая 12 китайских и гонконгских. Китай назначил Бэйхай единственной точкой приема партий с «Арктик СПГ-2», который США уже санкционировали в 2023 году. Поставки начались во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Спутниковые снимки показали, что танкер из Гонконга перегружал топливо у берегов Малайзии.

Россия намерена нарастить поставки газа в КНР с "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2"

Ранее Совет Европейского Союза утвердил полный запрет на транзит российского природного газа через свою территорию в третьи страны с 1 января 2026 года. Кроме того, обсуждается возможность запрета на покупку и импорт российской нефти с 2028 года.