Цены на нефть отреагировали на санкции США против России

Санкционные угрозы повлияли на стоимость нефти и акций нефтяных компаний

Мировые цены на нефть выросли после того, как Минфин США и президент Трамп пригрозили новыми санкциями в отношении России. Санкции могут затронуть крупнейшие российские нефтяные компании — "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 их дочерние предприятия, включая нефтеперерабатывающие заводы.

За несколько часов стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 3 доллара и достигла примерно 64,5 доллара за баррель. Накануне цена составляла около 60,6 доллара. Сорт Urals также подорожал — до 57 долларов за баррель, что на 3 доллара больше, чем сутками ранее.

В краткосрочной перспективе угрозы санкций положительно сказались на экономике России. Однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться, если ограничительные меры сохранятся. Уже сейчас наблюдается снижение стоимости акций нефтяных компаний и индекса Мосбиржи.

В США надеются, что санкции в сочетании с публикациями о дальнобойных ударах заставят Россию согласиться на условия Вашингтона — прекращение боевых действий без обсуждения причин конфликта. Однако, как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не приемлет ультиматумов и не собирается завершать СВО, не решив ключевые вопросы.