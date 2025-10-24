Рубль отреагировал на снижение ставки Центробанком

Рубль перешел к замедлению, а российские биржевые индексы изменили динамику на отрицательную после решения Банка России снизить ставку рефинансирования.

Курс рубля по отношению к юаню замедлил рост на фоне снижения ключевой ставки Центробанком, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на Московской бирже, до публикации решения регулятора курс юаня составлял 11,343 рубля, снизившись на 3,4 копейки. К 13.30 по московскому времени темп снижения курса юаня ослаб до 2,2 копеек, и стоимость составила 11,355 рубля.

На рынке акций наблюдался аналогичный разворот. После опубликования решения Банка России о снижении ставки до 16,5% индексы Московской биржи и РТС краткосрочно демонстрировали рост на 1,41%, достигая 2 606,81 и 1 010,48 пункта соответственно. Однако спустя десять минут индексы перешли к снижению – на 0,83%, опустившись до 2 549,45 по Мосбирже и до 988,24 пункта по индексу РТС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров Банка России утвердил уменьшение ключевой ставки до 16,5% годовых. Объем потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнингом криптовалют в России в 2025 году останется на уровне 2% от общего показателя. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 тыс. 093 рублей с 1 января 2026 года.