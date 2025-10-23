Суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, Бельгия блокирует это решение Евросоюза в отношении РФ, если остальные члены ЕС не разделят риски.

Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

"Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. <...> Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <...> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС - прим. ТАСС) придется сделать это вместе", - сказал он после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

