Один продукт питания в России подешевел больше чем на 30%

В России в III квартале серьезно упали цены на молоко и яйца. Это показало исследование, проведенное экспертами «Контур.Маркета». Их выводы процитировало ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то яйца подешевели на 33 процента, а молоко — на 18 процентов. Как пояснила аналитик «Контур.Маркета» Ксения Корзан, причинами снижения цен на яйца стали перепроизводство и избыточные запасы, с которыми столкнулись производители после снижения спроса на фоне прошлогоднего повышения цен.

В ситуации с молоком сработал эффект затоваривания, которое возникло в конце прошлого года из-за скачка цен.

В то же время творог подорожал на 20 процентов. Сказываются растущие затраты на логистику, энергию, а также упаковку.

Ранее сообщалось, что Россия попала в пятерку государств с самыми низкими ценами на яйца. Так, в конце августа стоимость десятка яиц в РФ достигала в среднем 82,1 рубля. Самые высокие цены зафиксировали в Швейцарии, где за них просят 514 рублей. Кроме России, низкие цены на этот продукт показали Индия (63,9 рубля), Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). В Белоруссии и Ливии яйца стоят по 88 рублей.