Индия пересматривает торговлю с Россией

Индийские компании начали проверку своих контрактов на поставку нефти из России после объявления нового пакета санкций США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от „Роснефти“ и „Лукойла“ после того, как обе компании попали под санкции США», — приводит Reuters слова источника.

Ведомства анализируют, не поступает ли российская нефть напрямую от этих двух поставщиков.

Ранее власти США объявили о расширении антироссийских мер, включив в санкционный список «Роснефть», «Лукойл» и их дочерние структуры. В Белом доме пояснили, что решение связано с позицией Москвы по урегулированию ситуации вокруг Украины. Руководству стран дали время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с указанными компаниями.

МИД подтвердил продолжение поставок российской нефти в Индию

На фоне этого президент США Дональда Трампа заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки российской нефти. Однако позднее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что партнеры в Индии не намерены отказываться от контрактов, несмотря на внешнее давление.