Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

США планируют объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

© Global look

«Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», – приводит слова Бессента в Белом доме Bloomberg.

Министр финансов не уточнил, что повлекло за собой новые меры. Это заявление было сделано после того, как Белый дом отказался от планов в отношении встречи президентов России и США в ближайшем будущем.