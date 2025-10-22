В мире сожгли рекордно много угля

В 2024 году использование угля в мировой энергетике взлетело до максимума, хотя его доля в общей выработке сократилась до 34 процентов с 37 процентов в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном докладе State of Climate Action, который готовится под руководством аналитического центра World Resources Institute.

Документ посвящен изменению климата и влиянию на этот процесс деятельности человека. В нем указывается, что уголь остается источником двух третей выбросов в энергетике, поэтому важно менять его на другие источники, что, однако, происходит слишком медленно.

Общий рост спроса на электроэнергию привел к тому, что все усилия по развитию альтернативных источников только замедляют рост угольной генерации, но не уменьшают ее. Соответственно, суммарные выбросы продолжают расти, хотя и более медленными темпами.

Сотрудница World Resources Institute Клеа Шумер, один из авторов доклада, отметила, что уже пятый год подряд планы постепенного отказа от угля срываются.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, что по итогам года в мире добудут рекордное количество гуля — 9,2 миллиарда тонн.