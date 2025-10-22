«Ведет себя как мем-акция»: миллиардер о рекордном падении золота

Билл Гросс, миллиардер и основатель PIMCO, в интервью Business Insider заявил, что золото ведет себя как мем-акция, а не как безопасный актив, передает Business Insider.

Во вторник цена на золото упала на 6,3%, а на серебро — на 8,7%, что стало худшим однодневным падением за 12 лет. Гросс отметил, что рост цен на драгоценные металлы частично обусловлен спекуляциями и ажиотажем, что делает их более волатильными.

Он также подчеркнул, что золото чувствительно к краткосрочным процентным ставкам и может расти при снижении ставок, так как становится более привлекательным по сравнению с наличными и облигациями.

В этом году центральные банки активно скупали золото из-за политической нестабильности, что также повысило спрос на металл, говорится в материале.

В начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию.